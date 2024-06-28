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Хырин Димитрий Димитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Хырин Димитрий Димитриев
Тип записи
о браке
Номер записи
299-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
26.01.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
26.01.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 198
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Антонов Матвей Максимов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Хырина Александра Дмитриева, крестьянская девица (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Бурлаков Иоаким Николаев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Антонов Григорий Максимов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Хырин Димитрий Димитриев, крестьянин (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Куткин Михаил Андреев, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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