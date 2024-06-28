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Мария Феодорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мария Феодорова
Тип записи
о браке
Номер записи
297-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
24.01.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Шибаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
24.01.1901
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 197
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Наумов Иван Спиридонов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Феодорова, крестьянская девица (д. Шибаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Наумов Егор Гавриилов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чекмарев Василий Родионов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Новожилов Михаил Феодоров, крестьянин (д. Шибаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Прусаков Филипп Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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