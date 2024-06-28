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Лопаев Стефан Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Лопаев Стефан Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
296-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
22.01.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
22.01.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 197
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Власов Сергей Гавриилов, из крестьян запасной рядовой (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Серафима Иванова, питомка Императорского Московского Воспитательного Дома (д. Бели, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Лопаев Стефан Васильев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Лопаев Степан Михайлов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Арсений Иванов, крестьянин (д. Бели, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Чубасов Григорий Яковлев, крестьянин (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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