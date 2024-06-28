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Синицына Александра Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Синицына Александра Алексеева
Тип записи
о браке
Номер записи
294-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
14.01.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
14.01.1901
Возраст (лет)
19
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 197
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Зуихин Николай Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Синицына Александра Алексеева, крестьянская девица (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Зуихин Семен Архипов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Макаров Иван Павлов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Синицын Адриан Алексеев, крестьянин (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Тюльпаков Назар Васильев, крестьянин (д. Маклаково, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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