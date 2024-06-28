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Исаев Иван Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Исаев Иван Григорьев
Тип записи
о браке
Номер записи
291-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
07.01.1901
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Дата брака
07.01.1901
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 196
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Исаев Егор Григорьев, запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Байкова Анна Ильина, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Исаев Иван Григорьев, крестьянин
Свидетель жениха №2 - Бодаев Иван Алекандров, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кузмин Иван Иванов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Солнцев Иван Васильев, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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