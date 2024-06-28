Исаев Егор Григорьев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Исаев Егор Григорьев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 291-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 07.01.1901
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- запасной рядовой
- Нас. пункт приписки
- д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 07.01.1901
- Возраст (лет)
- 27
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2761, лист: 196
- Полная запись МК
- Счёт браков: 2
Жених - Исаев Егор Григорьев, запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Байкова Анна Ильина, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Исаев Иван Григорьев, крестьянин
Свидетель жениха №2 - Бодаев Иван Алекандров, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кузмин Иван Иванов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Солнцев Иван Васильев, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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