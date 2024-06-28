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Антонов Адриан Максимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Антонов Адриан Максимов
Тип записи
о браке
Номер записи
289-б
Роль персоны
Жених
Дата события
08.11.1902
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
08.11.1902
Возраст (лет)
27
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 212
Полная запись МК
Счёт браков: 25
Жених - Антонов Адриан Максимов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Бухарева Мария Васильева, крестьянская девица (с. Тёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Жигарев Семен Феодоро, крестьянин (д. Анастасьино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Антонов Матвей Максимов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Дубашилов Стефан Петров, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Антонов Матвей Максимов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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