Майоркина Параскева Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМайоркина Параскева Константинова

Майоркина Параскева Константинова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Майоркина Параскева Константинова
Тип записи
о браке
Номер записи
286-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
28.10.1902
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
28.10.1902
Возраст (лет)
24
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 210
Полная запись МК
Счёт браков: 22
Жених - Горелов Георгий Григорьев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Майоркина Параскева Константинова, крестьянская девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Горелов Козьма Стефанов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Горелов Иван Григорьев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Пугачев Николай Семенов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Маёркин Михаил Петров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close