Разуваев Иван Васильев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Разуваев Иван Васильев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 285-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 28.10.1902
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 28.10.1902
- Священнослужители
- священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 210
- Полная запись МК
- Счёт браков: 21
Жених - Назаров Алексей Иванов, ефрейтор (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Агрипина Платонова, крестьянская девица (с. Александрово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Зимин Михаил Михайлов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Разуваев Иван Васильев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Михаил Яковлев, крестьянин (д. Шиколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Марасшев Матвей Платонов, крестьянин (с. Александрово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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