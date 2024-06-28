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Булыков Николай Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Булыков Николай Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
282-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
28.07.1902
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Грабильниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
28.07.1902
Священнослужители
священник Виктор Троицкий, Иоакиманская церковь , г. Можайск, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 209
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Картышов Иван Михайлов, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Евтихеева Анна Иванова, крестьянская дочь девица (д. Грабильниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Бондарев Александр Димитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Булыков Яков Иванов, крестьянин (д. Грабильниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Булыков Николай Иванов, крестьянин (д. Грабильниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Гудайкин Семен Димитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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