Тихонов Михаил Алексеев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Тихонов Михаил Алексеев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 281-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 03.06.1902
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- гжатский купеческий сын
- Нас. пункт приписки
- г. Гжатск, Смоленская губ.
- Дата брака
- 03.06.1902
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 209
- Полная запись МК
- Счёт браков: 17
Жених - Глушков Сергей Михайлов, гжатский мещанин (г. Гжатск, Смоленская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лукьянова Мария Филиппова, мещанская дочь девица (г. Мосальск, Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Герасимов Николай Александров, студент Императорского Московского Университета
Свидетель жениха №2 - Глушков Николай Михайлов, гжатский мещанин (г. Гжатск, Смоленская губ.)
Свидетель невесты №1 - Глушков Николай Александров, гжатский купеческий сын (г. Гжатск, Смоленская губ.)
Свидетель невесты №2 - Тихонов Михаил Алексеев, гжатский купеческий сын (г. Гжатск, Смоленская губ.)
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