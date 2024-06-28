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Тихонов Михаил Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Тихонов Михаил Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
281-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
03.06.1902
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
гжатский купеческий сын
Нас. пункт приписки
г. Гжатск, Смоленская губ.
Дата брака
03.06.1902
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 209
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Глушков Сергей Михайлов, гжатский мещанин (г. Гжатск, Смоленская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лукьянова Мария Филиппова, мещанская дочь девица (г. Мосальск, Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Герасимов Николай Александров, студент Императорского Московского Университета
Свидетель жениха №2 - Глушков Николай Михайлов, гжатский мещанин (г. Гжатск, Смоленская губ.)
Свидетель невесты №1 - Глушков Николай Александров, гжатский купеческий сын (г. Гжатск, Смоленская губ.)
Свидетель невесты №2 - Тихонов Михаил Алексеев, гжатский купеческий сын (г. Гжатск, Смоленская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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