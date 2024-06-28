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Лукьянова Мария Филиппова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Лукьянова Мария Филиппова
Тип записи
о браке
Номер записи
281-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
03.06.1902
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
мещанская дочь девица
Нас. пункт приписки
г. Мосальск, Калужская губ.
Дата брака
03.06.1902
Возраст (лет)
22
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 209
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Глушков Сергей Михайлов, гжатский мещанин (г. Гжатск, Смоленская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лукьянова Мария Филиппова, мещанская дочь девица (г. Мосальск, Калужская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Герасимов Николай Александров, студент Императорского Московского Университета
Свидетель жениха №2 - Глушков Николай Михайлов, гжатский мещанин (г. Гжатск, Смоленская губ.)
Свидетель невесты №1 - Глушков Николай Александров, гжатский купеческий сын (г. Гжатск, Смоленская губ.)
Свидетель невесты №2 - Тихонов Михаил Алексеев, гжатский купеческий сын (г. Гжатск, Смоленская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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