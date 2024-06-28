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Сидякин Иван Павлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сидякин Иван Павлов
Тип записи
о браке
Номер записи
279-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
15.02.1902
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
15.02.1902
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 208
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Колотушкин Андрей Егоров, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Варвара Владимирова, Московского Воспитательного Дома № 9373=1881 года / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Зуев Иван Сергеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Зуев Иван Иванов, запасной фельдфебель
Свидетель невесты №1 - Сидякин Иван Павлов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Майоркин Михаил Петров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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