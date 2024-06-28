Колотушкин Андрей Егоров
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Колотушкин Андрей Егоров
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 279-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 15.02.1902
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. пункт приписки
- Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 15.02.1902
- Возраст (лет)
- 18
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 208
- Полная запись МК
- Счёт браков: 15
Жених - Колотушкин Андрей Егоров, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Варвара Владимирова, Московского Воспитательного Дома № 9373=1881 года / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Зуев Иван Сергеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Зуев Иван Иванов, запасной фельдфебель
Свидетель невесты №1 - Сидякин Иван Павлов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Майоркин Михаил Петров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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