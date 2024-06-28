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Блохин Егор Егоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Блохин Егор Егоров
Тип записи
о браке
Номер записи
276-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
08.02.1902
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
08.02.1902
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 207
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Бурлаков Николай Иоакимов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Блохина Надежда Егорова, крестьянская девица (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Бурлаков Василий Николаев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Лотарев Василий Иванов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Блохин Егор Егоров, крестьянин (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Бабушкин Иван Степанов, крестьянин (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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