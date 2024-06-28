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Анна Александрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна Александрова
Тип записи
о браке
Номер записи
275-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
08.02.1902
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
Московского Воспитательного Дома питомка № 10005=1883 года
Дата брака
08.02.1902
Возраст (лет)
18
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 207
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Поляков Петр Андреев, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Александрова, Московского Воспитательного Дома питомка № 10005=1883 года / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Макаров Иван Павлов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Макаров Максим Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Леханов Иван Фаддев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Макаров Иван Павлов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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