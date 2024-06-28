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Чекмарев Иван Родионов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чекмарев Иван Родионов
Тип записи
о браке
Номер записи
272-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
06.02.1902
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
06.02.1902
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 206
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Чекмарев Григорий Иродионов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лобачева Наталия Егорова, крестьянская девица (д. Бели, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Чекмарев Гавриил Егоров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Чекмарев Иван Родионов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Байков Иван Егоров, крестьянин (д. Бели, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Лобачев Иван Егоров, крестьянин (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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