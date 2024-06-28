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Ключин Семен Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ключин Семен Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
271-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
04.02.1902
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
04.02.1902
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 206
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Бабурин Сергей Егоров, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Алексахина Александра Сергеева, крестьянская девица (с. Александрово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Ключин Семен Андреев, крестьянин (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Цыпкин Василий Андреев, крестьянин (д. Новинки, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Колобанов Андрей Иванов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Герасимов Феодор Семенов, крестьянин (с. Александрово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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