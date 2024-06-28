Мелюкова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелюкова Анна Иванова

Мелюкова Анна Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мелюкова Анна Иванова
Тип записи
о браке
Номер записи
270-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
25.01.1902
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Лыщиково, Шелковская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
25.01.1902
Возраст (лет)
20
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 206
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Егоров Иван Димитриев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мелюкова Анна Иванова, крестьянская девица (д. Лыщиково, Шелковская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Гудков Егор Сергеев, Можайский купеческий сын (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Рыбиков Димитрий Михайлов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Мелюков Константин Яковлев, крестьянин (д. Лыщиково, Шелковская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Курдинов Матвей Петров, крестьянин
Комментарий наборщика
НП поручителя2 по невесте неразборчиво
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close