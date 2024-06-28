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Григорьев Андрей Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Григорьев Андрей Григорьев
Тип записи
о браке
Номер записи
265-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
07.01.1902
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
07.01.1902
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3396, лист: 205
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Григорьев Иван Петров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Земелькина Матрона Иванова, крестьянская девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Воронин Герасим Петров, крестьянин (д. Малое Тёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Григорьев Андрей Григорьев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Королев Иван Иванов, крестьянин (д. Товарково, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Кудряшов Иван Васильев, крестьянин (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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