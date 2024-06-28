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Зуев Александр Сергеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуев Александр Сергеев
Тип записи
о браке
Номер записи
263-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
09.11.1903
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
09.11.1903
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 216
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Зуев Николай Сергеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Денисова Александра Евфимова, крестьянская дочь девица (д. Соколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Зуев Александр Сергеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Герасимов Козьма Феодотов, крестьянин (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Русаков Алексей Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ксенофонтов Павел Михайлов, крестьянин (д. Аксентьево, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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