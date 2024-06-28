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Любина Екатерина Григорьева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Любина Екатерина Григорьева
Тип записи
о браке
Номер записи
262-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
03.11.1903
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
03.11.1903
Возраст (лет)
18
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 216
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Базанов Николай Александров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Любина Екатерина Григорьева, крестьянская девица (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Кателин Михаил Алексеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Рагуленков Семен Яковлев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Григорьев Иван Михайлов, крестьянин (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Любин Василий Макаров, крестьянин (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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