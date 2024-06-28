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Котелин Андрей Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Котелин Андрей Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
261-б
Роль персоны
Жених
Дата события
27.10.1903
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
27.10.1903
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 215
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Котелин Андрей Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ирина Никифорова, солдатская дочь девица (с. Сивково, Богородицкая вол., Порховский у., Псковская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Баранов Алексей Ильин, крестьянин (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Гудайкин Павел Савельев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Комлев Иван Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Гудайкин Семен Димитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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