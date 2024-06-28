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Никифоров Иван Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Никифоров Иван Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
260-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
21.09.1903
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
мещанин
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
21.09.1903
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 215
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Григорьев Иван Григорьев, мещанин (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Юдина Анна Васильева, мещанская дочь девица (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Григорьев Василий Григорьев, мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Никифоров Иван Васильев, мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ястребов Александр Никонов, мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Тучнин Иван Иванов, мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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