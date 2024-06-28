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Гулин Петр Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Гулин Петр Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
258-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
28.07.1903
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
28.07.1903
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 214
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Бабурин Михаил Феодоров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елизавета Николаева, крестьянская девица (д. Малое Тёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Гулин Петр Иванов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Никитин Василий Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Соловьев Родион Петров, крестьянин (д. Малое Тёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Феодоров Михаил Николаев, крестьянин (с-цо Аникино, Шелковская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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