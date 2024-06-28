Логинов Григорий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинов Григорий Григорьев

Логинов Григорий Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Логинов Григорий Григорьев
Тип записи
о браке
Номер записи
257-б
Роль персоны
Жених
Дата события
21.04.1903
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
21.04.1903
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 213
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Логинов Григорий Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Андреанова Александра Прохорова, крестьянская девица (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Рыков Алексей Ивлиев, крестьянин (д. Шаликово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Рыков Петр Ивлиев, крестьянин (д. Шаликово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Герасимов Николай Кузьмин, крестьянин (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Орлов Михаил Васильев, крестьянин (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close