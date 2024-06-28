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Рожков Димитрий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Рожков Димитрий Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
255-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
03.02.1903
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
03.02.1903
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 213
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Рожков Алексей Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Толкунова Мария Иванова, крестьянская девица (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Рожков Димитрий Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Коричин Стефан Петров, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Толкунов Василий Васильев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Коричин Стефан Петров, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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