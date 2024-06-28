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Андрей Яковлев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Андрей Яковлев
Тип записи
о браке
Номер записи
252-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
31.01.1903
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
31.01.1903
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 212
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Наумов Иван Иаковлев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лепешкина Ирина Николаева, крестьянская девица (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Наумов Сергей Иаковлев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Пырков Андрей Петров, крестьянин (д. Маклаково, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Егор Егоров, крестьянин (с. Архангельское, Капановская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Андрей Яковлев, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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