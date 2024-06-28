Анастасия Михайлова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Анастасия Михайлова
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 251-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 27.01.1903
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Нас. пункт приписки
- д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 27.01.1903
- Возраст (лет)
- 19
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 211
- Полная запись МК
- Счёт браков: 7
Жених - Власов Гавриил Гавриилов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анастасия Михайлова, крестьянская девица (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Власов Александр Гавриилов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Афонасиев Петр Даниилов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Агофонов Иван Васильев, крестьянин (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Горлов Тимофей Семенов, крестьянин (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.