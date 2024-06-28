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Куликов Никита Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Куликов Никита Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
248-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
20.01.1903
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
20.01.1903
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 211
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Баринов Николай Николаев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Козьмина Мария Александрова, крестьянская вдова (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Куликов Никита Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Хориков Димитрий Семенов, крестьянин (д. Аблянищево, Шелковская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Мосеев Феодор Васильев, крестьянин (д. Юрьково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Тихоморов Иван Матвеев, крестьянин (с. Архангельское, Капановская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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