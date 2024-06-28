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Волкова Ирина Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Волкова Ирина Иванова
Тип записи
о браке
Номер записи
247-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
13.01.1903
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
13.01.1903
Возраст (лет)
17
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3400, лист: 210
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Ульянов Николай Иванов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Волкова Ирина Иванова, крестьянская девица (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Ульянов Николай Васильев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ульянов Петр Евфимов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Волков Иван Григорьев, крестьянин (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Волков Петр Абрамов, крестьянин (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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