Параскева Симеонова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Параскева Симеонова
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 243-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 08.11.1904
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Нас. пункт приписки
- д. Семеновское, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 08.11.1904
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3404, лист: 205
- Полная запись МК
- Счёт браков: 10
Жених - Кузнецов Андрей Спиридонов, мещанин (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Параскева Симеонова, крестьянская девица (д. Семеновское, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Гудайкин Симеон Димитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Тимофей Иванов, крестьянин (д. Новая, Подсосенская вол., Юхновский у., Смоленская губ.)
Свидетель невесты №1 - Мартиневский Виктор Жданович, крестьянин (мст. Мстибово, Мстибовская вол., Волковысский у., Гродненская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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