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Параскева Симеонова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Параскева Симеонова
Тип записи
о браке
Номер записи
243-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
08.11.1904
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Семеновское, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
08.11.1904
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3404, лист: 205
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Кузнецов Андрей Спиридонов, мещанин (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Параскева Симеонова, крестьянская девица (д. Семеновское, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Гудайкин Симеон Димитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Тимофей Иванов, крестьянин (д. Новая, Подсосенская вол., Юхновский у., Смоленская губ.)
Свидетель невесты №1 - Мартиневский Виктор Жданович, крестьянин (мст. Мстибово, Мстибовская вол., Волковысский у., Гродненская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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