Жаров Григорий Иванов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Жаров Григорий Иванов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 240-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 12.04.1904
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянский сын
- Нас. пункт приписки
- д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 12.04.1904
- Возраст (лет)
- 19
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Константин Некрасов , псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3404, лист: 204
- Полная запись МК
- Счёт браков: 7
Жених - Жаров Григорий Иванов, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Александра Васильева, крестьянская девица (д. Соколово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Жаров Илия Феодоров, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Беляев Иван Сергеев, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Черкасов Андрей Николаев, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Андреев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: Выс. 01.07.49
- Примечание / Дополнительно
- Выс. 01.07.49
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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