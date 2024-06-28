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Евдокимов Василий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Евдокимов Василий Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
239-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
30.01.1904
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
30.01.1904
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3404, лист: 203
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Селиверстов Константин Васильев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ксения Алексеева, крестьянская девица (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Евдокимов Антон Михайлов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Евдокимов Василий Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Баранов Михаил Николаев, крестьянин (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Баранов Стефан Никитин, крестьянин (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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