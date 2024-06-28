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Колоткин Петр Иосифов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Колоткин Петр Иосифов
Тип записи
о браке
Номер записи
238-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
26.01.1904
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
26.01.1904
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3404, лист: 203
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Шибалин Александр Гавриилов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Козмичева Анна Евфимова, крестьянская девица (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Колоткин Иван Иосифов, крестьянин (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ульянов Николай Васильев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Колоткин Петр Иосифов, крестьянин (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Щелкунов Стефан Николаев, крестьянин (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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