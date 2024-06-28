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Егоров Михаил Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Егоров Михаил Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
237-б
Роль персоны
Жених
Дата события
23.01.1904
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
23.01.1904
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3404, лист: 203
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Егоров Михаил Михайлов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Анна Семенова, крестьянская девица (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Стефан Никифоров, крестьянин (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Лиханов Симеон Фаддев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Симеон Феодров, крестьянин (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Димитрий Андреев, крестьянин (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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