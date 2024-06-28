Рожков Петр Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРожков Петр Егоров

Рожков Петр Егоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Рожков Петр Егоров
Тип записи
о браке
Номер записи
235-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
12.01.1904
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
12.01.1904
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3404, лист: 202
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Пугачев Василий Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 3 /
Невеста - Мария Сергеева, крестьянская вдова (д. Малые Парфенки, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Пугачев Симеон Михайлов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Рожков Петр Егоров, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Рожков Михаил Сергеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Козлов Никифор Димитриев, крестьянин (д. Кромино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close