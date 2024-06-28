Сергеечева Мария Николаева
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Сергеечева Мария Николаева
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 230-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 09.02.1905
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Нас. пункт приписки
- с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
- Дата брака
- 09.02.1905
- Возраст (лет)
- 18
- Священнослужители
- священник с причтом Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3408, лист: 208
- Полная запись МК
- Счёт браков: 8
Жених - Поляков Михаил Иванов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Невеста - Сергеечева Мария Николаева, крестьянская девица (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Макаров Иван Павлов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Симеон Фаддев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Андрей Михайлов, крестьянин (с. Клементьево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Крупенин Андрей Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.