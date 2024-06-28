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Екатерина Георгиева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Екатерина Георгиева
Тип записи
о браке
Номер записи
227-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
17.01.1905
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
17.01.1905
Возраст (лет)
17
Священнослужители
священник с причтом Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3408, лист: 207
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Сергеечев Иван Николаев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Екатерина Георгиева, крестьянская девица (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Михаил Андрианов, крестьянин (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Иван Александров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Серов Андрей Андреев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Алексей Иванов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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