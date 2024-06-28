Пушкова Анна Димитриева
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Пушкова Анна Димитриева
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 225-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 10.01.1905
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянская девица
- Нас. пункт приписки
- д. Грабильниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 10.01.1905
- Возраст (лет)
- 16
- Священнослужители
- священник с причтом Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3408, лист: 206
- Полная запись МК
- Счёт браков: 3
Жених - Шувалов Иван Иванов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пушкова Анна Димитриева, крестьянская девица (д. Грабильниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Пушков Василий Димитриев, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Картышов Иван Михайлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Беляев Петр Иванов, крестьянин (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Михайлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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