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Ульянов Николай Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ульянов Николай Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
224-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
10.01.1905
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
10.01.1905
Священнослужители
священник с причтом Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3408, лист: 206
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Ульянов Симеон Васильев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Беляева Александра Алексеева, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Николай Васильев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Лотарев Василий Иванов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Иван Алексеев, крестьянин (д. Шибаршино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Ульянов Николай Васильев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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