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Татиана Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Татиана Михайлова
Тип записи
о браке
Номер записи
221-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
10.11.1906
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
10.11.1906
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3695, лист: 121
Полная запись МК
Счёт браков: 29
Жених - Данилин Алексей Егоров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Татиана Михайлова, крестьянская дочь девица (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кряквин Иван Михайлов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Александр Родионов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Георгий Назаров, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Василий Егоров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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