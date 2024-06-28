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Герасимов Николай Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Герасимов Николай Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
219-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
02.10.1906
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайский мещанин
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
02.10.1906
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3695, лист: 120
Полная запись МК
Счёт браков: 27
Жених - Зуев Василий Павлов, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Зайцева Анна Никитина, крестьянская дочь девица (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Герасимов Николай Васильев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ложников Василий Михайлов, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Былин Иван Иванов, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Зайцев Василий Никитин, крестьянин (д. Ченцово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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