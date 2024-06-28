Лопаев Николай Димитриев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Лопаев Николай Димитриев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 218-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 24.07.1906
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
- Дата брака
- 24.07.1906
- Священнослужители
- священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3695, лист: 119
- Полная запись МК
- Счёт браков: 26
Жених - Рожков Василий Петров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Параскева Егорова, крестьянская дочь девица (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Лопаев Николай Димитриев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Кузмичев Василий Яковлев, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сергей Дорофеев, крестьянин (д. Ватулино, Горбовская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Александр Родионов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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