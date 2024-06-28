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Соколов Василий Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Соколов Василий Алексеев
Тип записи
о браке
Номер записи
214-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
10.07.1906
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
10.07.1906
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3695, лист: 118
Полная запись МК
Счёт браков: 22
Жених - Байков Петр Григорьев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Соколова Мария Иванова, крестьянская дочь девица (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Колотушкин Илия Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Егор Александров, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Соколов Василий Алексеев, крестьянин (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Барабанов Александр Родионов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: св. выд. 24.09.68
Примечание / Дополнительно
св. выд. 24.09.68
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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