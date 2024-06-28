Байков Петр Григорьев
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Байков Петр Григорьев
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 214-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 10.07.1906
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 10.07.1906
- Возраст (лет)
- 20
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3695, лист: 118
- Полная запись МК
- Счёт браков: 22
Жених - Байков Петр Григорьев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Соколова Мария Иванова, крестьянская дочь девица (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Колотушкин Илия Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Егор Александров, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Соколов Василий Алексеев, крестьянин (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Барабанов Александр Родионов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: св. выд. 24.09.68
- Примечание / Дополнительно
- св. выд. 24.09.68
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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