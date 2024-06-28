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Малышов Ларион Евфимов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Малышов Ларион Евфимов
Тип записи
о браке
Номер записи
212-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
17.04.1906
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Чугуново,
Дата брака
17.04.1906
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3695, лист: 117
Полная запись МК
Счёт браков: 20
Жених - Бондарев Георгий Александров, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Лысенкина Пелагея Егорова, крестьянская дочь девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Хрусталев Алексей Егоров, крестьянин (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Малышов Ларион Евфимов, крестьянин (д. Чугуново, )
Свидетель невесты №1 - Лысенков Матвей Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Байков Иван Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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