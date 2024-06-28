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Сидякин Михаил Яковлев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сидякин Михаил Яковлев
Тип записи
о браке
Номер записи
210-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
14.04.1906
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
14.04.1906
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3695, лист: 116
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Суханов Иван Васильев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Елена Григорьева, крестьянская дочь девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Сидякин Михаил Яковлев, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Горелов Козьма Стефанов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Борисов Иван Сергеев, крестьянин (д. Малое Тёсово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Иван Симеонов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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