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Колганов Гавриил Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Колганов Гавриил Николаев
Тип записи
о браке
Номер записи
209-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
12.04.1906
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
12.04.1906
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3695, лист: 116
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Андрианов Иван Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Колганова Александра Симеонова, крестьянская дочь девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - ПугачевГригорий Михайлов, крестьянин (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Колганов Гавриил Николаев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Калмыков Иван Стефанов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Колганов Николай Симеонов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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