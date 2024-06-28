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Осипов Иван Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Осипов Иван Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
207-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
03.02.1906
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
03.02.1906
Священнослужители
священник Константин Некрасов, дьякон Петр Померанцев, псаломщик Николай Отрадинский
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.3695, лист: 115
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Козанов Иван Иванов, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Пелагея Иванова, крестьянская дочь девица (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Осипов Иван Михайлов, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Александр Родионов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Крупенин Андрей Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Феодор Платонов, крестьянин (д. Кикино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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